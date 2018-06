Glaskartunnelen opna

Politiet har fjerna det som Vegtrafikksentralen omtalar som store, tunge søppelsekkar i Glaskartunnelen. No er patruljen i ferd med å gjera det same i Fløyfjellstunnelen. Køen stod på det verste nesten til Åsane senter. – Det er i ferd med å løysa seg opp no. Grunnen til at me stengde var at fleire bilistar gjorde farlege unnamanøvrar for ikkje å treffa sekkane, seier trafikkoperatør John Andreas Omdal.