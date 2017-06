Glad for brei bybane-semje

Det ligg an til eit breitt fleirtal for å seia endeleg ja til bybane til Fyllingsdalen. Berre Frp sa nei i komitemøtet. – Eg er glad for at det er eit breitt fleirtal og semje om delstrekningane. Samstundes har eg ei enorm forståing for at det er problematisk å planleggja og godta ein trasé, der konsekvensen er at hus må rivast, seier tidlegare byrådsleiar Martin Smith-Sivertsen frå talarstolen.