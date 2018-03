Gir seg

Ole Warberg slutter som reiselivsdirektør i Bergen og leder for Bergen Reiselivslag. Warberg skal fra 1. juni 2018 bli konserndirektør for Magic Norway AS, som driver kjøpesentre, hoteller og restauranter. – Det er naturlig vemodig å forlate et langt og godt arbeide i Reiselivslaget, sier Warberg i en pressemelding.