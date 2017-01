Gir opp å tvinge Vestlandet sammen

I forrige uke signerte Hordaland og Sogn og Fjordane avtalen om å slå seg sammen til ett fylke, etter at Rogaland i desember sa nei til å bli med i en stor vestlandsregion.

Erik Skutle (H) Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I helgen åpnet imidlertid sentrale Høyre-politikere fra Hordaland for å tvinge Rogaland inn.

– [ ...] ingenting er tapt. Det er Stortinget som bestemmer det til slutt, sa leder for hordalandsbenken på Stortinget, Øyvind Halleraker (H), til BT.

– Det jeg primært ønsker er at man skal snakke sammen på nytt og finne en omforent løsning der alle tre er med. Hvis det av en eller annen årsak skulle vise seg vanskelig, åpner jeg også for å kunne bruke tvang, sa partikollega og stortingsrepresentant Erik Skutle til NRK søndag.

Regionreform Ekspandér faktaboks Regjeringa har oppfordret fylkes­kommunene til å fatte vedtak om strukturendringer på regionalt nivå i løpet av høsten 2016.

Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing. Det utbetales en støtte på 200 000 kroner per utredning (prosjektstøtte).

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni 2014, ba et flertall på Stortinget om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Regjeringa planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny region­struktur våren 2017.

Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020, etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019. Kilde: Regjeringa

Rogaland Høyre: – Det er dødt

Men den tanken sier Rogaland Høyre nå at partikollegaene i nord bare kan glemme.

– Et enstemmig fylkesting i Rogaland sa nei. At Høyre i Hordaland nå prøver å gjøre noen krumspring, får være deres utfordring, sier Janne Johnsen, Høyre-gruppeleder i Rogaland fylkesting, i Politisk kvarter mandag.

– Så et trepartssamarbeid på Vestlandet er nå dødt?

– Ja, det ble dødt når fylkestinget i Rogaland gjorde sitt vedtak i desember, sier Johnsen.

Vestlandsregionen Ekspandér faktaboks Regionreform Erna Solberg-regjeringa har sett i gong ein regionreform. Målet er å endre fylkene sin struktur og erstatte dagens 19 fylker med omkring 10 regionar. Vestlandsregionen I september 2016 inngjekk Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ein intensjonsavtale om samanslåing til ein ny region.

Sogn og Fjordane fylkesting vedtok samanslåing med 19 mot 11 stemmer.

Rogaland fylkesting stemte einstemmig nei og braut forhandlingane i desember.

Hordaland fylkesting vedtok sammenslåing med 41 mot 4 stemmer. Sogn og Fjordane + Hordaland 17.januar vart den siste intensjonsavtalen signert av Sogn og Fjordane og Hordaland.

Bergen er foreslått som administrasjonshovudstad.

Nynorsk er foreslått som administrasjonsspråk.

Kontoret til fylkesmannen skal liggje på Leikanger.

Oppgåver og arbeidsplassar skal elles delast mellom dagens to fylke.

SIER NEI: Janne Johnsen, gruppeleder for Høyre i Rogaland fylkesting. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Njåstad: – Skuffet over Hordaland

Lederen i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), har tidligere kritisert Hordaland for avtalen med Sogn og Fjordane. Den kritikken står han ved.

– Jeg er litt skuffet over at Hordaland, så raskt etter Rogaland sitt nei, valgte kun å satse alt på Sogn og Fjordane, og ikke lenger tenke den store tanken. Som hordalending mener jeg at hvis vi skal bli en motmakt mot Østlandet og hovedstadsområdet, bør Stavanger og Bergen, og Rogaland og Hordaland, være i samme region. Det er også naturlig når vi skal bruke masse milliarder på å knytte byene sammen med Rogfast og Hordfast, sier Njåstad.

SIGNERTE: Fylkesvaraordfører i Hordaland, Pål Kårbø, og Jenny Følling, fylkesordfører i Sogn og Fjordane, signerte i forrige uke avtalen mellom de to fylkene. Foto: Mette Anthun / NRK

– Kan ikke tvinge Rogaland

Lederen for kommunalkomiteen har tidligere åpnet for å bruke tvang på Vestlandet, men også sagt at håpet om det svant etter avtalen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Nå sier Njåstad at tvangstanken er lagt bort, selv om han håper Rogaland vil delta i samtaler om andre typer samarbeid.

– Jeg mener man bør sette seg ned og snakke litt mer lokalt. Men jeg er ikke fullt på den linjen til Skutle, om at man fra Stortinget skal si at det blir tvang.

– Vil du avvise at det blir brukt tvang?

– Jeg har ikke fullmakter til å avvise eller bekrefte noe som helst. Men jeg tror ikke det går an å tvinge et fylke av Rogalands størrelse inn i en vestlandsregion mot sin vilje. Men jeg tror det ville tjent både Rogaland og Hordaland å snakke litt videre om hvordan man skal håndtere dette, sier Njåstad.

Ifølge BT er Frp det eneste partiet som tidligere har uttrykt tydelig at de vil bruke tvang mot Rogaland. Venstre og KrF ser begge ut til å si nei til tvang, mens det ikke er avklart hvordan Høyre vil stemme.