Gir halv samboergaranti

Helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn fra KrF vil ikke garantere at Bergen kommune vil la eldre ektepar få dele sykehjemsrom. Kun hvis begge har et langtidsvedtak om sykehjemsplass, vil hun gi en slik garanti. Men kommunen åpner nå for å sette inn ekstraseng når et ektepar ønsker å bo sammen.