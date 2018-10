Gir 400.000 til Akvariet

Hordaland fylkeskommune gir 400.000 til Akvariet i Bergen i støtte for å vurdere ny lokalisering til Akvariet. Fylkeskommunen skriver på sine nettsider at Akvariet har behov for nye lokaler, da levestandarden til bygningen er i ferd med å gå ut på dato.