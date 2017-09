Gir 2,8 mill. til Redningsselskapet

Redningsselskapet får i dag 2,8 millioner kroner fra David Tang, mannen som ble kritisk skadd i helikopterulykken i byfjorden i Bergen i mai i år.

Tang ønsker å takke for at mannskapet på redningsskøyte Bjarne Kyrkjebø reddet livet hans. Tang og to andre var i helikoptre som styrtet i fjorden i det det skulle lande på en yatch.