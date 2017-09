Det var på en traumekonferanse i Førde i dag at David Tang overrakte nyheten om at Redningsselskapet får en personlig gave på nær tre millioner kroner.

Den velstående forretningsmannen fra Hongkong var en av tre personer om bord i helikopteret som styrtet i Byfjorden i Bergen 10. mai.

Tilfeldigheter gjorde at en båt fra Redningsselskapet var like ved og så helikopteret styrte i sjøen, i forsøket på å lande på en luksusyacht.

Mens de to andre kom seg ut i trygghet, ble tilstanden til Tang raskt beskrevet som kritisk. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble i all hast fraktet til sykehuset. Her ble han liggende i flere dager og svevde mellom liv og død, før tilstanden gikk riktig vei.

Her krasjer helikopteret i sjøen

Møter redningsmennene igjen

I ettermiddag treffer Tang Redningsselskapet på deres base i Lysaker, der gaven skal overrekkes. Der vil han også møte de tre i mannskapet på redningsskøyten «Bjarne Kyrkjebø» som kom han til unnsetning.

Simon Ravn, Kristian Lundemo og Magnus Hafslund var de tre fra Redningsselskapet som reddet Tang, som på et tidspunkt var å regne som klinisk død.

– Han uttrykte stor takknemlighet og var ydmyk for å være her, sa Ravn til NRK i juni, da de møtte Tang igjen for første gang.