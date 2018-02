Gikk til storaksjon for å «redde» 16-åring fra prostitusjon – nå er jenten tilbake hos familien

OPPDATERING: Vest politidistrikt opplyser at siktelsene mot de fire rumenerene likevel ikke frafalles. Politiet bekreftet overfor NRK onsdag kveld at de frafalt siktelsene på medvirkning til grov menneskehandel, men opplyser noen timer senere at siktelsene opprettholdes. Politiet sier årsaken skyldes en misforståelse internt.

10. februar aksjonerte politiet mot to adresser på Askøy og i Bergen. Elleve rumenere ble pågrepet, mistenkt for menneskehandel, og en 16 år gammel jente ble hentet ut og overlevert norsk barnevern.

Politiet mente det rumenske nettverket hadde hentet jenten fra Romania til Norge for å bruke henne i sexsalg. De ville fengsle fire av de pågrepne, blant dem jentens besteforeldre og tante.

Men selv om politiet mente å ha bevis for at jenten var blitt stengt inne på et rom i huset i Bergen, kom både tingretten og lagmannsretten til at det ikke fantes grunnlag for å varetektsfengsle dem.

Nå, elleve dager etter storaksjonen, sier politiet at etterforskningen ikke har gitt dem opplysninger som styrker deres mistanker.

– Etterforskningen har minsket mistanken, sier Linda Ervik, leder for Vest politidistrikt sin Exit-gruppe, til NRK.

Hun sier videre at etterforskningsarbeidet likevel pågår.

FRI: Bistandsadvokat Hilde Cecilie Meyer bekrefter onsdag at den 16 år gamle jenten ikke lenger er under barnevernets omsorg. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Ikke lenger hos barnevernet

16-åringens bistandsadvokat Hilde Cecilie Meyer bekreftet onsdag ettermiddag overfor NRK at jenten ikke lenger var under barnevernets omsorg.

Meyer har onsdag hatt lange samtaler med 16-åringen, som de pågrepne forklarte var på ferie i Norge.

– Hun ble sluppet ganske nylig, sier Meyer.

Meyer vil ikke fortelle hvor jenten befinner seg, eller om hun kommer til å reise tilbake til Romania, men beskriver 16-åringen som glad og lettet.

Meyer vil heller ikke kommentere hvordan jenten stiller seg til at politiet mente at begge besteforeldrene og tanten ville utnytte henne i Norge.

– Det jeg kan si er at etterforskingen fortsatt pågår, og at jeg vil bistå henne så lenge forholdene tilsier det, sier Meyer.

Ikke funnet bevis i lydopptak

Politiadvokat i saken, Rudolf Christoffersen, er på vinterferie utenlands, og ikke tilgjengelig for kommentar. Ervik sier politiet ikke kan gå i detalj om hvorfor siktelsene er frafalt.

NRK vet imidlertid at et sentralt spor i politiet sin etterforsking, var flere lydopptak tatt av den antatte hovedmannen i 40-årene sin mobiltelefon.

Christoffersen ba retten varetektsfengsle de fire for å få tid til å gjennomgå en lang rekke samtaler. Etter at flere av disse er oversatt av en tolk, har politiet altså ikke kommet noe lenger i å bevise at 16-åringen skulle utnyttes til prostitusjon i Norge.

