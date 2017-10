Gikk ned 11 kilo gjennom «Skal vi danse»

Trude Drevland forlot TV-programmet «Skal vi danse» for halvannen uke siden. Selv ser hun på deltagelsen som et lite eventyr.

– Samtidig har det vært et slit, men et positivt slit. Det har vært en opplevelse fra A til Å. Nå når jeg er ferdig må jeg si at jeg aldri ville vært det foruten.

Bestemte seg i løpet av få minutter

Også en gang tidligere har hun blitt spurt om å være med i «Skal vi danse». Da var hun fortsatt ordfører i Bergen og det var helt uaktuelt å stille opp. Denne gangen brukte hun bare noen få minutter på å si ja.

– Jeg må innrømme at det var en del i familien jeg lot være å fortelle det til. Litt vanskelig var det jo også for meg selv. Man får ikke noen detaljkunnskap om hva man sier ja til.

ALLE PÅ ETT BRETT: Deltagerne i "Skal vi danse" 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

En stormfull tid

De fleste har fått med seg at det har stormet rundt Trude Drevland de siste årene. Likevel tenkte hun ikke på mediehysteriet som ventet etter at hun ble del av «Skal vi danse».

– Nei det tenkte jeg ikke på i det hele tatt. Forespørselen kom tidlig. Jeg hadde hele sommeren foran meg. Vi skulle ikke i gang med programmet før i august.

I Oslo ventet trening mellom tre og fire timer sju dager i uken for Trude Drevland.

– Dessuten forstod jeg raskt at dans er mye mer enn det du ser i TV-ruta. Det er også pedagogikk og koreografi. Du får også en partner som skal få det hele til å passe deg. Min partner, Bjørn Wettre Holthe, burde vært hengt opp i glass og ramme for han var et unikum.

Ut av konkurransen til rett tid

– Det skjedde noe med meg. Noen mener jo at jeg fortsatt ikke kan danse. Selv har jeg følt at jeg har danset meg gjennom livet. Latin og standard har jeg likevel aldri brydd meg om. Derfor måtte jeg avlæres og opplæres fra grunnen av.

Selv føler Trude Drevland at hun gikk ut av konkurransen akkurat i rett tid. Nå får de som er yngre gjøre opp om seieren. Hun er imidlertid mange kilo lettere og en opplevelse rikere.

– Dette har vært «the ball of my life». Nå forsøker jeg å komme ut av den boblen jeg har vært inni. Men jeg er hjemme i Bergen og regnet kommer nok til å få meg ned igjen på jorden.