Geologene mener hele byggefeltet må gjennomgås

Geologer var fredag formiddag på rasstedet for å undersøke forholdene ved de åtte husene som fortsatt var evakuert etter raset. Totalt 18 hus var evakuert, ti av husene ble godkjent for hjemflytting torsdag.

Fredag ettermiddag informerte kommunen og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) de som bor i den lille bygden, om hva som vil skje fremover.

Der ble det klart at hele byggefeltet må gjennomgås for å kartlegge rasfaren skikkelig. Eksperter vil gjøre flere undersøkelser mandag og folk blir bedt om å ikke oppholde seg i området nå i helgen.

– Status er at det er ustabilt på grunn av mye vann i jorden etter alt regnet de siste dagene. Når nedbøren gir seg vil jorden tørke og stabilisere seg, sier senioringeniør i NVE, Svein Arne Vågane

– Det er ubehagelig

De som bor i de to husene nærmest raset får ikke flytte hjem fredag, og det er usikkert når det kan skje. Arne Nessestrand er en av dem som fortsatt er evakuert. Han sier han var forberedt på at han ikke fikk flytte hjem igjen fredag.

– Det er ubehagelig, det å ikke kunne komme inn i sitt eget hus er ikke kjekt. Men jeg ser det dramatiske som har skjedd rundt her, så jeg forstår at det må være slik.

Han er glad for at området nå undersøkes nærmere, og vil følge rådene de får.

– Jeg tenker at om ekspertene mener det er nødvendig, så er det bra at de gjør det. Jeg er forberedt på at dette kan ta tid, sier han.

MØTE: Fredag ettermiddag ble beboere informert om geologenes arbeid i rasområdet. Foto: Mette Anthun / NRK

– Dette er tungt

38 år gamle Kristine Anette Andersen omkom i raset som traff huset hun og familien bodde i. Torsdag kveld holdt Haus kirke åpent for dem som ønsket å tenne lys og snakke om det som hadde skjedd.

– Dette er tungt, men i et lite bygdesamfunn søker en sammen. Det er en styrke, sa sokneprest Tom Sverre Tomren torsdag kveld.

SAMLET: Prest Helle Maria Wolstad og rektor Tove Ludvigsen hadde sorgdelingssamling. Foto: Anette Berentsen / NRK

Fredag var det sorgdelingssamling på Haus skule og Osterøy ungdomsskole hvor noen av barna til den omkomne er elever. Kriseteamet til kommunen var der, de tente lys og snakket sammen. Rektor ved Haus Skule, Tove Ludvigsen mener det er viktig, og fint å kunne samles når så triste ting skjer i et lite lokalsamfunn.

– Vi samlet alle elevene. Det har vært en god stund.

Også sokneprest Helle Maria Wolstad var på skolene i dag. Hun la vekt på at det er viktig å uttrykke følelser og tanker rundt det som har skjedd. Hun oppfordret derfor de som var der til å tegne sine følelser.

– Dette er veldig nært. Her viser en at et lokalsamfunn også kan være en styrke, folk tar seg av hverandre og stiller opp for hverandre, sier hun.