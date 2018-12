I fire uker har Vilja Skårset vandret gatelangs i Bergen. Hun er nyansatt som en del av et tiltak fra Bergen kommune for å nå unge som faller utenfor.

Kommuner som Trondheim og Stavanger har gjort lignende forsøk tidligere, men dette skal være Norges eneste «gatepsykolog».

Jobben til Skårset er å få kontakt med ungdommer med ulike behov for hjelp.

På jakt etter unge med spesielle problemer i hverdagen, men også tilgjengelig for dem som bare ønsker å slå av en prat.

– Noen er veldig åpen for kontakt. De har lyst til å snakke. Andre er ikke så interessert. Generelt må jeg likevel kunne si at jobben har vært lettere enn det jeg fryktet på forhånd.

PÅ TORGALLMENNINGEN: Vilja Skårset treffer mange unge på rundene sine i Bergen. Foto: Marit Stensby / NRK

Mange med familieproblemer

Mange av dem Skårset treffer på gaten sliter med problemer i hjemmet. Traumer, angst og depresjon er også problemer de unge forteller om. Målet er å fange disse opp på et tidlig stadium.

– Mange av dem vi møter sliter også med rus. De faller ut av skole eller arbeidsliv. Problemene kan være sammensatte og henge sammen, sier Skårset.

Akkurat nå er vi på vei inn i julehøytiden. Den gjør det ekstra vanskelig for mange.

– Problemene kan bli forsterket. Julen er en tid der man i utgangspunktet skal ha det bra. Det skal være hygge med familie og venner samt sosiale aktiviteter. Derfor blir problemene for mange ekstra tydelige nå.

Et satsingsområde for kommunen

For Bergen kommune var ordningen med gatepsykolog for unge et naturlig tiltak å sette i verk. Byrådet har lenge vært opptatt av å nå frem til dem som sliter, gjerne på deres egen hjemmebane.

– Vi ser at barne- og familiehjelpen, som vi startet fire steder i Bergen i høst, når mange. Men så er det en liten gruppe som vi ikke når, sier helse- og sosialbyråd Rebekka Ljosland (KrF).

VURDERER Å UTVIDE TILBUDET: Rebekka Ljosland (KrF) er helse- og sosialbyråd i Bergen. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Det er ungdommer som ikke oppsøker hjelp selv. Akkurat derfor er tilbudet med en oppsøkende psykolog på gaten så viktig. På denne måten slipper ungdommene selv å ta initiativet. I stedet blir de kontaktet av en trygg voksen person på gaten som tilbyr dem hjelp.

Ljosland ser ikke bort fra at tilbudet med gatepsykolog for unge i Bergen kan bli utvidet.

– Dette tilbudet gjør det lettere å oppsøke hjelp. Blir det vellykket, kan det også bli bygget ut.