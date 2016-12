Garage er redda

Rockeklubben Garage har inngått ny leigeavtale med huseigar, og er dermed redda. Det skriv BT. Førre veke blei det kjend at klubben stod i fare for å bli kasta ut av lokala, etter fleire år med finansielle utfordringar. No må eigarane bevise at dei kan få økonomien på fote igjen.