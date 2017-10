I 1867 satt Henrik Ibsen ved sitt skrivebord og skrev stykket «Peer Gynt». Nå 150 år senere burde han vært i Bergen og sett. Hans verk har blitt til 574 gensere i alle farger, med en ting felles; strofer fra stykket strikket inn i mønsteret.

Britt Elin Skogseide er kvinnen bak prosjektet som kan kalles en av de mest spektakulære oppsetningene av «Peer Gynt». Da det startet var hun usikker på om det kunne fullføres, nå er hun overveldet over responsen.

Foto: Thomas Hellum / NRK

– Jeg har jo ikke kontroll. Jeg samarbeider med over 500 mennesker, og dermed kan jeg ikke ha full kontroll. Men jeg tror vi er klare når toget går lørdag, sier hun.

Verden rundt

TEKST: Hver genser har sin tekst, og de som har strikket har selv valgt farger. Foto: Thomas Hellum / NRK

I løpet av det siste året har hundrevis av strikkere hovedsakelig fra Norge, men også fra Sverige, Danmark, Nederland, Island, Færøyene og California sørget for å få prosjektet i mål.

– Jeg har klippet opp teksten og laget strikkemønstrene. Det var mye jobb, sier hun.

For å holde orden på at all teksten er med så har hun nummerert mønstrene. Og det nummeret er strikket inn på ermet Noen utfordringer har det vært, for en del av språket er ganske røft.

– Det er jo død, blod og fordervelse i denne teksten, men folk har strikket på like vel.

Folk stiller opp

OVERVELDET: Det begynte som et kunstprosjekt, nå har Britt Eling Skogseide samlet 574 gensere med teksten fra Peer Gynt. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Genseren de har strikket eier de selv, men må bidra med å vise den frem i kunstprosjektet til Skogseide.

Alle som kan gå med egne gensere stiller opp i dette toget gjennom sentrumsgatene i Bergen.

– Mange kommer, og flere har tatt med seg slekt og venner til byen. Nå satser vi på å få en person i hver genser, sier Skogseide.

Toget startet klokken 13 og ruten går rundt lille Lungegårdsvann, opp til Ibsen-statuen i parken ved Den Nationale Scene, ned Christian Michelsens gate, Torget, Bryggen og tilbake igjen.