Går for dette fylkesvåpenet

Fellesnemnda for Vestland fylke vil at fylkesvåpenet skal være blått. Det ble vedtatt torsdag. Under debatten sa flere representanter at de egentlig ikke likte forslaget, men ville stemme for det likevel. Fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane skal nå ta den endelige avgjørelsen.