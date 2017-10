Gamle homoforkjempere skal sikre verdien til disse historiske bildene

– Se, Torstein! Dette bildet er tatt utenfor ditt hjem i Moldesmauet.

– Se der, ja! Noen går med sekk over hodet i det toget. Det var et av de aller første hvor man gikk under egen homofane 1. mai.

Den gamle Rødt-lederen og mangeårige bystyrerepresentanten i Bergen, Torstein Dahle, blar gjennom bilde etter bilde. Mange andre homoforkjempere på 1970- og 1980-tallet er samlet i samme rom.

På Nygårdshøyden i Bergen ligger det eneste arkivet som dokumenterer den homofile frigjøringsbevelsen i Norge.

Homofili i Norge gjennom tidene Ekspandér faktaboks 1972: I Norge ble homoseksuelle handlinger mellom menn tidligere rammet av straffelovens bestemmelser om «utuktig omgang». Denne loven ble opphevet i 1972.

1977: Homofili blir fjernet som diagnose

1981: Det blir forbudt å diskriminere homofile og lesbiske

1993: Partnerskapslova innføres for homofile og lesbiske, som det annet land i verden (etter Danmark).

2002: Registrerte partnere kan adoptere partnerens barn

2009: Homofile har samme rett som heterofile til å inngå ekteskap i Norge. Homofile ektepar skal også bli vurdert på linje med heterofile i adopsjonssaker, homofile har mulighet til å stebarnsadoptere og fungere som fosterforeldre. Lesbiske par har rett til assistert befruktning. Kilde: Lovdata

Mange anonyme

Skeivt arkiv samler inn historisk materiale. Nå har de invitert pionerene til å hjelpe med å identifisere personer på mer enn 1000 bilder.

NÅ: Leif Pareli (til v.) og Torstein Dahle, sammen med mange andre, hjelper Skeivt arkiv med å odentifisere personer på gamle bilder. Foto: Siv Fossåskaret / NRK

– Bilder uten navn er ikke av like stor verdi. Dessverre, den gangen var det mange som ikke turde stå frem med navn, sier Dahle til NRK.

Praten går om festene, om togene 1. mai, om stiftelsen av Homofil bevegelse Bergen (HBB) og splittelsen i homobevegelsen i 1979.

– Det er veldig hyggelig og morsomt å gå gjennom gamle bilder. Vi hadde et tett forhold hele tiden, men særlig den første tiden, før splittelsen i 1979. Det var en enestående tid, erindrer Dahle.

PAROLER: 1. mai var en mulighet til å synliggjøre homokampen. Foto: SKEIVT ARKIV

Leif Pareli nikker. Han var leder i HBB på den tiden.

– Jeg blir slått av hvor mye vi produserte av skriftlig materiale og brosjyrer. Et forholdsvis lite antall mennesker produserte alle disse trykksakene. Heldigvis hadde vi tilgang til kopimaskin på Handelshøyskolen, sier han og ser på Dahle. Som den gangen var ansatt på NHH.

– Og her er ett av deg fra en av festene våre, med pels og hatt og kjole på!

– Tante Agathe, sier Dahle og ler.

DRAGEN: Denne kunne man demonstrere i, samtidig som man skjulte identiteten. Foto: SKEIVT ARKIV

Blodig alvor

Det var ikke bare fest og moro. For mange i homobevegelsen den gangen var det blodig alvor. De levde i frykt for represalier fra arbeidsgiver, fra huseier eller for reaksjoner fra familien.

Torstein Dahle mener det er viktig å anerkjenne sjumilsstegene som er tatt siden da, og samtidig ikke glemme den nære fortiden.

MØTE: Stiftelsesmøtet til Homofil bevegelse Bergen i 1979. Leif Pareli ble valgt til leder. Foto: SKEIVT ARKIV

– Vi som lever nå og som levde da og er litt opp i årene, er så heldige at vi ble født i en tid der de materielle og historiske forutsetningene var slik at det kunne skje endring. Vi var heldige med tid og sted. Vi som var der, må kunne skryte av at vi var flinke til å utnytte muligheten vi fikk, sier Dahle.