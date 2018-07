Gågata i Odda står under vatn

I Odda går vasspumpene for fullt, for å få ut vatn frå kjellaren til Terje Storhaug. – Pumpene står klare, og me måtte bruka dei to gonger i fjor. Me unngår nok skader, men det vert ein del ekstraarbeid, seier Terje Storhaug, som driv fleire butikk i gågata. Rundt klokka 1445 melde han om at det var 15–20 centimeter med vatn utanfor inngangsdøra til butikken.