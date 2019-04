Ga seg ut for å være fra byantikvaren – tok ned Assange-bildet

Ifølge BA skal to personer ha tatt ned bildet. De ga seg ut for å være fra byantikvaren, noe etaten avkrefter overfor avisen.

Gatekunstneren AFK malte bildet av Julian Assange og hang det opp natt til langfredag. Maleriet hang på det samme gatehjørnet som det omstridte maleriet av Sylvi Listhaug ble limt opp i fjor. Det ble malt over, tatt ned og delvis brakt til live igjen av noen studenter med neglelakkfjerner. Deretter ble bildet solgt for 300.000 kroner.

ASSANGE: Gatekunstneren AFK malte Assange-bildet og hengte det opp i løpet av natt til påskeaften. Foto: Øistein Jakobsen

Tatt ned, men gjenoppstod første dag

Allerede før det lysnet langfredag hadde en drosjesjåfør tatt ned Assange-bildet og levert det tilbake til Gategalleriet, som AFK tilhører.

Natt til påskeaften gjorde kunstneren et nytt forsøk, og bildet skapte reaksjoner. I løpet av påskeaften prøvde aktivister å rive ned bildet.

Etter kritikk fra kunstneren selv snudde aktivistene, og bestemte seg for å lime på igjen det de hadde løsnet fra veggen. Da kom en tilfeldig forbipasserende og rev av del av bildet.

Fliken ble limt på igjen, og fikk henge til morgenen 2. påskedag.

SAMLET: Folk flokket seg rundt bildet i Bergen sentrum. Foto: Marit Stensby / NRK

Assange pågrepet 11. april

Bildet viser Wikileaks-grunnlegger Julian Assange rammet inn av et kryss i et kikkertsikte. Rundt halsen hans henger et kort med påskriften «Free Press». Under sitter to figurer. Den ene forestiller Frihetsgudinnen i New York. Konvolutten er det første grunnlovstillegget til den amerikanske grunnloven.

Assange ble i 2010 ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Samme år ble han pågrepet i Storbritannia, men løslatt mot kausjon. I juni 2012 søkte han tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London, etter at britisk høyesterett sa at han kunne utleveres til Sverige.

Assange selv fryktet at Sverige ville utlevere ham til USA, der han er siktet av amerikansk påtalemyndighet.

11. april trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi pågrep australieren på ambassaden i London.

PÅGREPET: 11. april ble Wikileaks-grunnlegger Julian Assange pågrepet i den ecuadorianske ambassaden i London.

For pressefrihet og varslere

NRK var med AFK da han limte opp maleriet natt til påskeaften.

Meningen med bildet var å illustrere «hva råkjøret mot Assange egentlig handler om og hva som står på spill for oss alle hvis vi lar USA kriminalisere varsling av menneskerettighetsbrudd».

– Jeg håper dette bidrar til refleksjon rundt viktigheten av å beskytte pressefriheten, varslere og journalister. Forhåpentligvis vekker det debatt og ideelt sett handling fra folk med mer innflytelse en meg, sa AFK.