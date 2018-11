Fyrte opp bål bak Bryggen

Like over halv to i natt fekk politiet melding om eit bål i ein park mellom Øvregaten og Bryggen i Bergen. Bålet var ikkje i umiddelbar nærleik til hus, men 21-åringen som stod bak, ein kjenning av politiet, blei vist vekk frå sentrum.