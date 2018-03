Fylkestinget fikk miljøpris

Fylkestinget mottok i dag Naturvernforbundet i Hordalands miljøpris for 2017, for satsingen på miljøvennlig båtteknologi. – I årtier har norske politikere lovet og løyet om å kutte i klimagassutslippene. Endelig kommer det noen som gjør vei i vellingen, sa forbundets Gabriel Fliflet under overrekkelsen.