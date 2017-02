Fylkesordfører Kårbø skuffet

Hordaland og Sogn og Fjordane blir etter det NRK erfarer slått sammen, uten at Rogaland blir tvangssammenslått med dem. Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø er skuffet over at Rogaland ser ut til å bli stående utenfor. – Jeg skulle ønske man brukte samme tilnærming på Vestlandet som man har brukt på Østlandet, der man slår sammen tre fylker. Det er skuffende, sier Kårbø (KrF).