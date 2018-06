Fv. 40 opnar truleg ikkje i dag

Byggjeleiar Åsmund A. Sekse i Statens vegvesen seier det er lite truleg at fv. 40 ved Åkra kan opna i dag. Det ligg fleire store steinar i fjellsida ovanfor vegen. – Den eine er like stor som den som har rasa. Me vil halda fram arbeidet gjennom helga.