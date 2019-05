Furuholmen sluttar i Festspillene

Magne Furuholmen har informert Kulturdepartementet om at han ikkje tar attval som styreleiar for neste periode. Dermed gir A-ha-profilen seg etter tre og eit halvt år i Festspillene, skriv BT. Han oppgir at årsaka er høg aktivitet på andre arenaer.