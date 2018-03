Funnet av dykkere

Politiet bekrefter at det er den 67 år gamle kvinnen som har vært savnet siden natt til fredag som er funnet omkommet. – Hun ble funnet av brannvesenene sine dykkere i Sandviken, sier operasjonsleder i politiet, Hans-Eirik Thue. Det er ifølge politiet ikke mistanke om at kvinnen er utsatt for noe straffbart.