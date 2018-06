Det er kraftig brann i eit garasjeanlegg midt i eit bustadområde i Hetleviksåsen i Bergen, opplyser brannvesenet.

– Det skal vere rundt ti bilar i anlegget. Folk i området blir bedne om å gå vekk, medan folk bør lukke dører og vindauge inntil vidare, seier Helge Lund, vaktkommandør i Bergen brannvesen, til NRK.

Det skal vere gassflasker med oksygen, acetylengass i garasjen.

– Vi evakuerer difor eit område på 200 til 300 meter då det er eksplosjonsfare, seier Lund.

Brannvesenet forsøker å skjerme eit hus, som er i nærleiken av garasjeanlegget. Dei driv på med sløkkingsarbeid, men må halde seg litt på avstand på grunn av eksplosjonsfaren.

Sølvi Hassel bur like ved garasjeanlegget. Foto: Anders Ekanger / NRK

Redd for huset sitt

– Eg er redd for huset mitt. Eg er redd for at flaskene kan eksplodere og at brennande ting kan kome mot huset mitt, seier Sølvi Hassel som nærmaste nabo til garasjeanlegget.

Ho var inne i stova og høyrde at det small fleire gongar.

– Då eg gjekk ut såg eg den svarte røyken som kom mot huset mitt, seier Hassel.

Både politiet og brannvesenet har oppmoda bebuarar i området om å lukke vindauge, dører og slå av ventilasjonsanlegg. I tillegg til å halde seg innandørs.

NRK sin reporter på staden seier at kraftig svart røyk veltar ut frå området, og at det smell stadig frå garasjen.

Det er kraftig brann i eit garasjeanlegg midt i eit bustadområde i Hetleviksåsen i Bergen. Foto: Anders Ekanger / NRK