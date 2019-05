Full fyr i bygning

Politiet opplyser at det er full fyr i bygningen i Meland. Det er ikkje meldt om personskade, og det skal ikkje vera personar inne i bygningen, ifølgje andre på staden. Røykdykkar har gått inn i bygningen no for å forsikra seg om at det ikkje er nokon der inne. Folk i tilstøytande bygg har blitt evakuert ut. Politiet veit ikkje nøyaktig kva bygningen blir brukt til.