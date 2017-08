Fulgte etter og ropte etter kvinne

Like før klokken to fikk politiet melding fra en kvinne om at en mann oppførte seg truende. Han hadde fulgt etter henne hjem, og da kvinnen fikk kommet seg inn i leiligheten stod han utenfor og ropte. Den 46 år gamle mannen ble bortvist fra stedet, men skal ha kommet tilbake en time senere. Da politiet rykket ut for andre gang kunne de ikke finne ham. Mannen er en kjenning av politiet, og vil bli anmeldt.