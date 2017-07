Terje Kristiansen er lei av folk som tar med seg fugler hjem. Han har ansvar for Fuglevakta, en døgnbemannet vakttelefon drevet av Norsk Ornitologisk Forening, og får ca. 700 henvendelser i året.

Kristiansen forteller at man sjeldent bør gripe inn dersom det dreier seg om fugleunger som har falt ut av redet.

– Som regel bør man la dem være i fred. Foreldrene er nok i nærheten og passer på, og det kan være svært traumatisk for dem dersom man flytter på ungen, forteller han.

ALLTID I NÆRHETEN: – Fugler er smartere enn folk tror, og de oppholder seg som regel alltid i nærheten av ungene sine, sier Terje Kristiansen i Fuglevakta. Foto: Irene N. Alvheim

– Dumt at mennesker blander seg

Kristiansen mener fugler er smartere enn folk tror.



– De har to oppgaver i livet; å skaffe mat og reprodusere. Det betyr at de fleste av dem er svært flinke til begge deler.

Normalt sett er det foreldrefuglene som har lokket ungene ut av redet. Dette gjør de først når ungene er store nok til å finne mat selv, og foreldrene er alltid i nærheten.



– Det største problemet er at folk er litt for «snille». De tror at de skal hjelpe fuglene, og tar dem med hjem. Så ringer de og spør hva de skal gjøre. Da må jeg fortelle dem at de må legge dem tilbake. Det er dumt at mennesker griper inn når det ikke er nødvendig, mener Kristiansen.

UNGFUGL: Denne furukorsnebben var fortumlet etter å ha krasjet i vinduet til Irene N. Alvheim. Hun så til at den var i orden, før hun satte den på et trygt sted der den fikk komme til hektene. Foto: Irene N. Alvheim

Måtte varmes under genseren

Irene N. Alvheim har flere ganger opplevd at fugler har flydd i vinduene hennes. Hun er alltid påpasselig med å ikke ta fuglene med inn når dette skjer.



– Jeg løfter dem opp for å se at de er i orden, og så setter jeg dem på en gren ganske kjapt.



Unntaket er en fuglekonge som var så våt at den ikke kunne fly. Den måtte varmes under genseren til den var tørr og kunne settes på et trygt sted.



– Jeg har lært på ringmerking hvordan man skal holde en fugl. Fuglekongen veier bare fem gram og kan fort bli skadet hvis man ikke vet hvordan man skal håndtere den.

«HOBBYPIPPOLOG»: Irene N. Alvheim er interessert i fugler. Likevel er det sjeldent hun tar dem med seg inn. Foto: Privat

Bør ikke avlive selv

Dersom man finner en skadet fugl, bør man likevel vurdere å gripe inn. Hva man skal gjøre avhenger av situasjonen.



– Trekkfuglene er ofte slitne etter å ha flydd langt, og mangler krefter når de lander. Da kan man røre ut en teskje sukker i en desiliter lunket vann og gi det til fuglen med en pipette eller et sugerør. Man kan også gi dem insekter, mark eller kokt eggehvite, forteller Kristiansen.

I noen tilfeller kan fuglen være så skadet at den bør avlives. Kristiansen advarer mot å gjøre dette selv.



– Man bør kontakte noen som har kunnskap om avlivning av fugl, for eksempel en jeger eller en veterinær.

Selv om han ofte irriterer seg over folks uvitenhet, synes Kristiansen det er kjekt å drive Fuglevakta.

– Det er mange meningsløse telefoner, men jeg synes det er gledelig at så mange bryr seg.