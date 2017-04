– Med den farten og de smale dekkene de har, er dette regelrett farlig for syklistene. Her må vi gjøre noe før september, sier sportsdirektør Torjus Larsen.

Han sitter på huk på fortauet i Småstrandgaten i Bergen sentrum og viser fram sprekker og hull i asfalten. Denne veistrekningen er siste del av oppløpet i sykkel-VM som arrangeres 16.–24. september i år.

– Det vi ser her er en veldig sporete og slitt veibane. I de siste kilometerne av et sykkel-VM synes vi ikke at veien skal være avgjørende for resultatene. Derfor har vi spurt om fylkeskommunen kan få slipt ned veien og lagt nytt asfaltdekke, sier Larsen.

FRYKTER ULYKKER: Sportsdirektøren for sykkel-VM, Torjus Larsen, mener de dype slitasjesporene i asfalten gjennom Bergen sentrum vil være farlig for syklistene. Foto: Leif Rune Løland

– Bør avslå

Torsdag ettermiddag behandlet samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune ønsket fra VM-arrangøren. Politikerne burde avslå, mente fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen før møtet.

– Vi har store utfordringer med å få dekket fylkesvegnettet med god asfalt, og ønsker ikke å prioritere dette utover den listen Statens vegvesen har satt opp på faglig grunnlag.

Ny asfalt på denne strekningen vil koste rundt tre millioner kroner. Asfaltbudsjettet i år er på 38 millioner kroner.

Både samferdselsdirektøren og fylkesrådmannen i Hordaland viste til at de, ifølge vegvesenet, mangler 50 millioner kroner årlig for å stoppe asfaltforfallet på fylkesveiene.

SISTE DEL: Mål for alle rittene i sykkel-VM er på Festplassen i Bergen sentrum. Småstrandgaten er siste del av løypen.

– Mulig å gjøre det før VM

Likevel åpnet fylkesbyråkratene døren på gløtt før møtet.

– Vi har prioritert våre midler ut fra Statens vegvesens faglige anbefalinger. Men hvis standarden her er så dårlig at det uansett burde gjøres innen kort tid, kan det hende det er mulig å trekke det fram før VM. Da må noe annet prioriteres bort, sa Rasmussen.

Men hvis vegvesenet mener asfalteringen sykkel-VM ber om, egentlig kan vente i flere år, blir det feil å prioritere dette, mente han.

– Det ville jo vært synd om Småstrandgaten var nyasfaltert i 2018, men at det skjedde uhell i sykkel-VM 2017 på grunn av veien, mente sportsdirektør Torjus Larsen.

Fant penger til ny vei

Torsdags ettermiddag tok saken en ny vending, da fylkespolitikerne likevel bestemte seg for å finne penger til veistrekningen i Bergen sentrum.

De lover dessuten at det ikke skal gå ut over andre veier som står på prioriteringslisten.

– Vi har sagt de må omprioritere litt innenfor Bergen, slik at de får asfaltert denne veien først. Også har vi sendt et forslag til fylkesordføreren der vi ber om å bruke noe av mindreforbruket i 2016 til å styrke asfalteringen i hele fylket. Dermed får også de andre veiene i Bergen som skulle prioriteres, ny asfalt, sier leder i samferdselsutvalget, Nils Bjørke.