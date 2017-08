Frykter vikingskattene havner til salgs på nettet

Onsdag ettermiddag melder Universitetsmuseet i Bergen at de så langt har talt seg fram til at hele 245 gjenstander ble stjålet under innbruddet i helgen.

– Dette er dessverre et tall vi vet vil øke, skriver de på Facebook-siden de har opprettet etter innbruddet, «Tyveriet på Historisk museum».

Fagdirektør Henrik von Achen sier til NRK at tallet kan stige til opp mot 300, når de i neste uke regner med å ha et rimelig sikkert anslag.

– Det er snakk om så mange objekter at det for et museum er helt forferdelig. Det er ikke noe annet ord for det, sier von Achen.

Ber om hjelp

Der har de publisert et 40-talls bilder med gjenstander fra jernalderen og vikingtiden som er stjålet. Nå ber de publikum om hjelp til å få vikingskattene tilbake.

«Flere viktige gjenstander fra vår kulturarv ble stjålet. Uerstattelige biter av vår historie. For et museum finnes det knapt noe verre. Nå har vi bare et brennende ønske; at det som er stjålet skal komme tilbake til oss», skriver museet på Facebook.

De frykter at tyvene vil forsøke å selge tyvegodset på internett, og ber folk holde øyne og ører åpne.

«Se etter kulturarven vår på Finn, eBay og andre markeder», skriver museet.

– Dette er ikke et tyveri bare fra Universitetsmuseet i Bergen. Dette er et tyveri fra oss alle sammen. Alle nordmenn har mistet noe av sin kulturarv, sier von Achen til NRK.

KNUST: Gjennom denne ruten tok tyvene seg inn på museet. Foto: Politiet

Vil vite om innbruddet var bestilt

Verken museet eller politiet vet om innbruddet var et bestillingstyveri, og politiet har ingen mistenkte i saken. Tirsdag ba de eventuelle vitner ta kontakt.

NRK har onsdag ikke fått kontakt med etterforskningsledelsen, men von Achen har snakket med politiet.

– De holder på for fullt. De vil ikke si så mye om graden av profesjonalitet. Det er blant det vi gjerne vil vite noe om, om det er et bestilt tyveri, sier han.

Museet har brukt starten av uken på å gjennomgå magasinene, og fortsetter arbeidet.

– Vi har bare to tanker i hodet: Å få oversikt over det vi har mistet, og å få det tilbake, om mulig, sier fagdirektøren.

– TYVERI FRA OSS ALLE: – Dette er ikke et tyveri bare fra Universitetsmuseet i Bergen. Dette er et tyveri fra oss alle sammen, sier fagdirektør Henrik von Achen. Foto: UiB

Alarmen gikk to ganger

Tyvene klatret opp et stillas og knuste seg inn et vindu i syvende etasje lørdag kveld. Alarmen gikk to ganger, men vekterne som rykket ut observerte ingenting mistenkelig.

– Når noe blir tatt, kan intet museum etterpå si at gjenstandene var sikret «godt nok», sa en selvkritisk von Achen tidligere denne uken.

Ifølge ham er gjenstandene trolig vanskelige å omsette, og med liten pengeverdi, men stor kulturhistorisk verdi.