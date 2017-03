Frykter vi sparer oss til en storulykke på norsk sokkel

Statens eierselskap for norsk sokkel, Petoro, kom onsdag med sin årsrapport. Den viser at feltkostnadene ble redusert i fjor, men direktør Grethe Moen uttaler likevel at oljeselskapene må gjennomføre ytterligere sparetiltak.

Les mer: 28 milliarder mindre til Oljefondet

Det skjedde samme dag som Petroleumstilsynet fastslo at fjorårets nesteneksplosjon på Mongstad skyldtes manglende vedlikehold som følge av kostnadskutt.

– De kuttene som skjer i bransjen nå, må man forstå konsekvensene av, både på kort og lang sikt, uttalte Ptil-direktør Anne Myhrvold til NRK.

Greenpeace reagerer sterkt på tilsynsrapporten og signalet staten samtidig sender gjennom Petoro. De sier til NRK at kostnadskuttene gjør dem redde for at vi står overfor en storulykke på norsk sokkel, som kan koste dyrt både for mennesker og miljø.

FRYKTER STORULYKKE: – Det må et krafttak til for å hindre en storulykke, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. Foto: Trygve Berge / NRK

– Skryter av kostnadskutt

– Det har vært mange ulykker og nestenulykker i oljebransjen de siste årene, senest gasslekkasjen på Åsgård-feltet. Petoro understreker selv at trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien, men samtidig skryter de av kostnadskutt mens de borer rekordmange brønner. Det henger ikke på greip, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Han mener dagens Petoro-rapport bekrefter tendensen Petroleumstilsynet har advart mot, og at alvoret nå bør gå opp for både bransjen og politikerne.

– Det må et krafttak til for å hindre en storulykke. Dette er en skummel utvikling som vi også så i oppløpet til storulykken i Mexicogolfen i 2010, der kostnadskutt og økt antall bekymringsmeldinger var en del av bildet, sier Gulowsen.

ADVARER: – Dette er en bransje som står fullstendig utenfor loven, og det kommer til å skje en ordentlig ulykke, sier Frederic Hauge i Bellona. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Bellona: – Helt ute av kontroll

Også Bellona mener konsekvensene av sparepolitikken for alvor burde gå opp for folk med onsdagens ferske rapporter. En tydelig oppildnet Frederic Hauge går overfor NRK så langt som å si at Petoro-ledelsen burde vurdere stillingene sine.

– At ingen har stoppet opp tidligere, er for meg komplett uforståelig. Man trenger ikke gå så langt tilbake som til 2010 for å finne mulige store konsekvenser. Åsgård-lekkasjen på fredag er jeg helt sikker på var veldig nær en storulykke, og vi har hatt flere i det siste med det potensialet. Det er helt ute av kontroll, sier Hauge.

– Hva sier det deg at Petoro oppfordrer til ytterligere sparetiltak samtidig som Petroleumstilsynet advarer om at det kan medføre ulykker?

– Det sier meg at ledelsen i Petoro bør skiftes ut. De forstår ikke hva som skjer i bransjen, sier Bellona-lederen.

Industri Energi har bedt Riksrevisjonen granske Petroleumstilsynet, og mener tilsynet ikke gir harde nok straffer til oljeselskapene etter ulykker. Hauge mener også Ptil bør evalueres grundig.

– De har ikke anmeldt en eneste sak. Samtidig er det ingen politisk interesse rundt dette. Dette er en bransje som står fullstendig utenfor loven, og det kommer til å skje en ordentlig ulykke, sier Bellona-lederen.