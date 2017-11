Frykter ulykker når Statoil fjerner røykerom på oljeplattformene

I alle år har nordsjøarbeiderne fått sitte sammen i røykerom og ha det sosialt. De kunne se fjernsyn, lese aviser eller bruke data.

Men nå endrer Statoil rommene til små båser som bare skal brukes til røyking. Grunnen er at selskapet ønsker å etterleve hensikten med tobakksadeloven.

– Vi har redusert antallet røykerom og ønsker å flytte sosial aktivitet til røykfrie arenaer slik at flest mulig kan delta, sier pressetalsmann i Statoil, Eskil Eriksen.

Røykerommene på oljeplattformene skal ikke lenger være et sted å være sosial. Foto: Kjetil Alsvik

Fjernsyn og PC-er blir fjernet, komfortable stoler og sofaer blir erstattet av høye bord. Forandringene har satt sinnene i kok i sosiale medier. Også fagforeninger er kritiske.

– Dette blir mobbing, sier Terje Sørensen, hovedtillitsvalgt i SAFE Sokkel.

Terje Sørensen, hovedtillitsvalgt i SAFE Sokkel Foto: NRK

Han sier det er tydelig at vi går mot et røykfritt samfunn. Men at de som fortsatt røyker må behandles med respekt.

Fagforeningen frykter også at endringen kan få dramatiske konsekvenser for sikkerheten på plattformene.

– Folk er så «fed up» og føler seg så overkjørt at fokuset på det man skal gjøre der ute, nemlig å jobbe sikkert og skadefritt til enhver tid, blir rammet. Er du ikke dønn til stede så er du eksponert for en ulykke, sier Sørensen.

Eskil Eriksen, pressetalsmann i Statoil. Foto: Statoil

Statoil er ikke enig, og mener disse tiltakene ikke utgjør en risiko for helse, miljø eller sikkerhet.

– Vi gjør grundige risikovurderinger før vi innfører tiltak, sier Eskil Eriksen.

Hensikten med tobakkskadeloven er å begrense helseksader som kommer av tobakksbruk, og bidra til et tobakksfritt samfunn.