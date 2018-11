Frykter skipet sklir under vann

Fregatten ble tauet på grunn for at det ikke skulle synke, men undervannstopografien er bratt og med få flate områder. – Det ble vurdert at det var overhengende fare for at fartøyet kunne skli under vann for deretter å kantre eller synke, sier Sigurd Smith i Sjøforsvaret. Han sier det ble brukt slepebåter for å hindre skipet i å skli vekk fra land. Det jobbes nå med en videre plan for å sikre fartøyet mer permanent.