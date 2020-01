Frykter norske skipsverft skal bukke under

Det sier Hugo Strand, styreleder for bransjeorganisasjonen Norske skipsverft og selv verftsdirektør på Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) i Sunnhordland.

Han frykter norske skipsverft skal tape enda flere oppdrag til utlandet og at hele bransjen skal bli tappet både for arbeidskraft og kompetanse.

– Konkurransen fra utlandet, og da spesielt fra tyrkiske verft, er definitivt blitt større. Spesielt innenfor fiskeri og havbruk, sier Strand til NRK.

– Tyrkerne har billigere arbeidskraft

Styrelederen får støtte av seniorøkonom Anders Merckoll Helseth i konsulentselskapet Menon.

– Det går dårlig med flere, men det er vanskelig å spå hvem som kommer til å klare seg og ikke, sier Helseth.

Norske verfts store utfordring er at det nå bygges like bra skip i utlandet mye billigere.

– De utenlandske verftene har både god kompetanse og og erfaring med å bygge samme type skip som bygges i Norge. Det store fortrinnet deres er at de har billigere arbeidskraft.

DELER BEKYMRINGEN: Anders Merckoll Helseth sier utenlandske aktører har en stor fordel i billigere arbeidskraft. Foto: Menon Economics.

Kan ramme flere på nytt

I 2019 var samlet verdi av de nye kontraktene for norske skipsverft på åtte milliarder kroner. Tross sterk optimisme i fjor, ble det dermed en nedgang på 43 prosent i forhold til snittet de siste fem årene.

Hugo Strand er spesielt urolig for at denne nedgangen skal ramme de samme aktørene som ble lidende av oljekrisen for noen år siden.

– Det er uro i bransjen for at stadig flere fiske- og brønnbåter blir bygget komplett i utlandet. Det er viktig å ikke miste kompetanse i bransjen, og det er det fare for nå. Det er bare en håndfull fiskebåter som blir bygget ved norske verft nå, sier Strand.

Tall innhentet av nettavisen Sysla viser at de største aktørene i verftsbransjen den gang tapte 7,6 milliarder kroner.

Bedre for de mellomstore

For mange av de mellomstore skipsverftene, deriblant Hugo Strands eget Fitjar Mekaniske Verksted (FMV), er situasjonen en annen. FMV er et av de få verftene som fortsatt bygger båter i stål helt fra grunnen av.

Firmaet passerte i fjor én milliard kroner i omsetning, samtidig som den drev lønnsomt.

– Jeg er optimistisk på vegne av fremtiden her. Vi har veldig gode eiere og har klart å vokse samtidig som vi tjener penger, sier Strand.