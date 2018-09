Frykter ikke dom etter sykkel-VM

Sjefen for sykkel-VM i Bergen i fjor, Harald Tiedemann Hansen, frykter ikke å bli stilt personlig til ansvar for underskuddet, sier han til BT. – Jeg ser ikke bort fra at de vil gjøre et forsøk på å ta saken til retten, men jeg frykter ikke resultatet. Da måtte jeg ha gjort noe kriminelt, og det vet jeg at jeg ikke har gjort, sier han.