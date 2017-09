Frykter høyere avgifter etter boss-konkurs

Styreleder Helge Fjellanger i NGIR mener Renonorden priset seg altfor lavt da de tok over bosskjøringen i området til NGIR i Nordhordland.

– I realiteten har Renonorden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner, sier Fjellanger til Bergens Tidende.

– Kontrakten med Renonorden førte til at vi kunne sette ned gebyrene. Men det har vist seg ikke å være levedyktig. Så det er klart vi frykter det kan bli høyere renovasjonsutgifter i årene som kommer, sier Fjellanger.

Har en plan B

Renovasjonsutgiftene vedtas årlig, så prisene for innbyggerne er låst frem til 2018 hvor de nye budsjettene til renovasjonsselskapene blir behandlet i kommunestyrene.

De kommunale renovasjonsselskapene i Hordaland forsikrer at søppelet blir hentet. De fleste kommunene har vært klar over Renonordens økonomiproblemer og har derfor rukket å lage en plan B.

Hele 134 kommuner rammes av avfallsselskapets konkurs.

Fakta: Kommuner med Renonorden-avtale Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Ekspandér faktaboks Bærum

Romerike: Fet, Gjerdrum, Sørum

Halden

Indre Østfold: Askim, Marker, Spydeberg, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl

Hamar, Løten, Ringsaker, Stange

Solør/Hedmark: Åsnes, Grue, Våler

Toten: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land

Hadeland: Gran, Hole, Jevnaker, Lunner, Ringerike

Drammenregionen: Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Modum, Røyken, Sande, Svelvik, Øvre Eiker

Kongsberg

Sandefjord

Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes

Kristiansand: Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Setesdal: Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Bygland, Iveland

Mandal, Lindesnes, Marnardal

Farsund, Lyngdal

Stavanger/Jæren: Hå, Klepp, Stavanger

Ryfylke/Tau: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand, Suldal

Karmøy

Nord-Rogaland: Bokn, Haugesund, Tysvær, Vindafjord

Hordaland: Askøy, Fusa, Kvam, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Etne

Nordhordland/Sogn og Fjordane: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy, Solund

Sogn: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik

Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund

Sunnfjord/Førde: Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster, Naustdal

Nordfjord: Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn, Vågsøy

Fosen: Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland

Helgeland: Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna

Henter selv

Som NRK har skrevet, har renovasjonsselskapet i ålesundsområdet, ÅRIM, en avtale med Renonorden. De vil nå overta oppgavene selv.

– Vi tar over både bilene og mannskap og løser det på den måten, sier leder i ÅRIM, Øystein Solevåg. Målet er at innsamlingen av avfall skal gå så normalt som mulig.

Mange dårlige nyheter

Renonorden opplyste i en børsmelding at det slår seg selv konkurs med umiddelbar virkning. Det gjelder både Renonorden AS og Renonorden ASA.

Selskapet har i over et år hatt økonomiske utfordringer og de dårlige nyhetene har stått i kø. I august ble det klart at de økonomiske problemene var akutte. Selskapet varslet om nye mulige tap, ulønnsomme kontrakter og et akutt gjeldsproblem.

De ulønnsomme kontraktene var inngått etter anbudsrunder i 2015 og 2016, og selskapet har ikke klart å forhandle seg ut av dem.

Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.