Frykter forurenset luft i Bergen

Bergen kommune vurderer tiltak for å unngå at «giftlokket» legger seg over byen, sier byråd Anna Elisa Tryti (Ap). – Vi går nå inn i en helg som er ganske skummel, sier hun til BA. De vurderer både femdobling av bompengesatsene og datokjøring.