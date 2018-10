Frykter for elbilsalget

Elbilforeningen frykter innføringen av bompenger for elbiler vil føre til at salget av nullutslippsbiler vil stupe. – Bompengefritaket har vært en av de viktigste årsakene til at folk kjøper disse bilene, sier styremedlem Svein Dåvøy til BT.