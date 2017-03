Frykter E39 skal bli glemt

– Her har jeg selv målt veibredden til seks meter, sier Hylkje-beboer Jørund Vandvik og peker på en slak sving på E39 like nord for Bergen fengsel.

– Med en døgntrafikk på 20.000 biler skulle det her vært firefelts vei med midtdeler for å følge standarden til veimyndighetene. Jeg har prøvd å undersøke om det finnes andre veier som er seks meter brede med 20.000 biler i døgnet. Ingen har kunnet vise meg det, sier Vandvik.

Solberg holdt tett

Han og flere andre langs trafikktunge E39 merket seg at da Erna Solberg kom til Vestlandet for å lekke nyheter fra Nasjonal Transportplan (NTP), ble ikke ny vei mellom Vågsbotn og Klauvaneset nevnt med et ord.

Det kan være et dårlig signal for veiforkjemperne i Bergen nord.

– Jeg vil tro de ville brukt anledningen om E39 lå inne i NTP-en. Hvis ikke den gjør det, skjer det ingenting med veien før 2029, sier Vandvik.

NTP-NYHETER: KrF-leder Knut Arild Hareide, Helge André Njåstad (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) lekket nyheter fra NTP på Arna stasjon i slutten av februar. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Fakta om Nasjonal Transportplan Ekspandér faktaboks NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.

I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til.

Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.

Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.

Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres.

NTP for perioden 2018-2029 legges frem for Stortinget våren 2017. Kilde: NTB

Kritiserer sine egne

På strekningen har 23 mennesker omkommet siden 1980.

– Det er kanskje den mest trafikkfarlige veien i landet, sier Høyre-politiker Dag Skansen.

Han og andre partikolleger har sendt brev til regjeringen om ikke å glemme veien mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbrua.

– Prioriteringer er alltid vanskelig. Men lokalt har vi vært enige om at denne veien må løftes frem nå, sier Skansen.

Ikke enige

Regjeringen har reist rundt i landet og lekket godbiter fra den kommende transportplanen. Men hele planen er ikke lagt frem ennå.

– Derfor kan vi ikke si noe om E39 nå. Meldingen blir lagt frem før påske, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet.

Flere veiprioriteringer er fortsatt gjenstand for diskusjon i regjeringspartiene og deres støttepartier i Stortinget, Venstre og KrF.

Vi har ventet i 23 år på tunnelen som ble lovet da Nordhordlandsbrua sto ferdig. Ingenting har skjedd. Jørund Vandvik, beboer på Hylkje

– Vi er klar over utfordringene også med denne veistrekningen, sier Nilsen.

På Hylkje og i Nordhordland krysses det fingre nå.

– Jeg har et lite håp om at fornuften til slutt vinner frem. Befolkningen her og i Nordhordland har ventet i 23 år på tunnelen som ble lovet da Nordhordlandsbrua sto ferdig. Ingenting har skjedd. Folk er lei, sier Vandvik.