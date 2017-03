I løpet av 2017 slukkes FM-nettet i hele landet. Flere og flere monterer nå DAB-adapter i bilen.

– Vi har solgt mange av disse små adapterne som har display. Det har vært litt utfordrende å få tak i nok utstyr fra leverandørene, forteller verkstedsleder Einar Djupvik hos bilforhandleren Jæger i Bergen.

Fakta om DAB Ekspandér faktaboks * Digital Audio Broadcasting (dab), på norsk digital lydkringkasting, er en europeisk standard for digitalradio som skal erstatte dagens FM-sendinger. * Standarden krever nytt mottakerutstyr (dab-radioer). * FM-nettet ble tatt i bruk i Norge i 1954. * I 1995 startet NRK prøvesendinger med dab som gir plass til flere kanaler. * En oppgradert versjon av dab, kjent som dab+, ble lansert internasjonalt i 2007 og ble tatt i bruk i Norge fra 2010. Dab+ gir plass til flere radiokanaler, rom for flere tilleggstjenester. Dab+ fungerer ikke på gamle dab-radioer. * NRK og andre landsdekkende radiostasjoner ønsket raskest mulig overgang til dab+ for å spare penger. * De ble bønnhørt i 2015 da regjeringen vedtok at Norge som foreløpig eneste land skal stenge FM-nettet i løpet av 2017. Slukkingen av FM-nettet ble innledet i Nordland onsdag 11. januar klokken 11.11. * Deretter følger Møre og Romsdal og Trøndelag der NRK-kanalene forsvinner 8. februar, mens de kommersielle FM-kanalene blir borte fra 21. april. * Det vil fortsatt være mulig å høre lokalradio på FM-nettet etter at hovednettet er slukket.

Følger utviklingen tett

Men selv om salget går godt, og mange er opptatt av at flest mulig skal ha DAB-radio når FM-nettet slukkes, frykter flere nå at DAB-adapterne kan føre til farlige trafikksituasjoner.

– Vi er litt usikre på hvordan dette vil slå ut i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikkseksjonen i Vegdirektoratet.

Hun er redd DAB-radioene i trafikken kan føre til farlige situasjoner, og sier Vegdirektoratet følger utviklingen tett. Ranes frykter at DAB-adaptere blir en ny distraksjon for bilistene.

– Vi regner jo med at de aller fleste kommer til å installere en adapter i bilen. Vår oppfordring er at folk må tenke som om det var en mobiltelefon, sier hun.

– Det er viktig at man ikke tar blikket bort fra veien og tukler for mye med adapteren, men følger med i trafikken, oppfordrer Ranes.

Uheldig plassering i bilen

Digitalradioundersøkelsen fra januar i år viser at så mange som 2,2 millioner norske biler fortsatt har FM-radio, kort tid før FM-nettet slukkes.

De som ennå ikke har montert DAB-radio i bilen, bør tenke nøye over plasseringen, mener Knut Olav Røssland Nestås, leder i Trygg Trafikk Hordaland.

Han er bekymret for at adapterne kan gjøre bilistene uoppmerksomme i trafikken.

– Mange av disse DAB-adapterne blir montert enda lenger nede og gjerne mot passasjersiden. Vi er litt bekymret for at de blir gjort så utilgjengelige at de blir vanskelige å betjene. Dermed skaper du også en større risiko, sier Nestås.

Også NAF er bekymret for at uheldig plassering av DAB-radioer skal øke risikoen for trafikkulykker.

Digitalradio Norge oppfordrer bilister til å velge trygge løsninger.

– Så lenge en adapter er forsvarlig montert, trenger det ikke å kreve mer oppmerksomhet enn andre enheter på dashbordet, som for eksempel en GPS, har leder Mari Hagerup tidligere uttalt til NRK.

Påkjørsler bakfra

Leder for trafikkavsnittet i Vest politidistrikt, Atle Heradstveit, sier det er viktig at folk har radio i bilen.

Han påpeker imidlertid at uoppmerksom bruk av tekniske hjelpemidler trolig har skyld i mange trafikkuhell.

– Jeg er ikke så naiv at jeg ikke tror at en del av påkjørslene bakfra kan skyldes at folk holder på med disse tekniske hjelpemidlene. Det er viktig at en har et bevisst forhold til dette: Når er det naturlig å kikke på disse skjermene, og når er det overhodet ikke naturlig, illustrerer Heradstveit.