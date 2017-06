Fryktar løe kan rase

Politi, ambulanse og brannvesen er på veg til Myrkdalsvegen på Voss, etter at ein bil køyrde av vegen. Føraren av bilen skal vere uskadd, men bilen har køyrt inn i eit reiskapshus som høyrer til ei løe på 80 kvadratmeter. – Vi er redd for at løa og reiskapshuset kan kollapse. Bygget ligg like ved vegbana, så dersom det er fare for at det kan rase ut i vegen, må vi ta affære, seier operasjonsleiar i politiet, Morten Kronen.