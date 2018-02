Fryktar fleire ras

Ein geolog har no undersøkt snøskredet som gjekk i Rundemansvegen i Bergen fredag kveld. Området er sperra av, og ifølge geologen er det fare for at snø og is framleis kan rase. – Vi ber turgåarar respektere politiet sine sperringar. Dette er eit populært turområde, som dessverre vil bli stengd dei neste dagane, seier vakthavande kommunaldirektør Harm-Christian Tolden.