Fryktar fallulukker frå festningen

Forsvarsbygg stenger no av delar av Bergenhus festning, i frykt for fallulukker under VM. Vollane på Bergenhus vert stengd langs Festningskaien og Bontelabo, skriv BT. Koengen skal brukast av beredskapsetatane, og blir òg stengt under heile meisterskapen.