Tidlegare var personbilar i kø over Bryggen eit vanleg syn i bybiletet i Bergen. I dag pregar bussar og lastebilar den Unesco-verna staden i langt større grad.

Talet på tunge køyretøy som passerer Bryggen har nemleg auka med heile 77 prosent dei siste ti åra. Det er svært dårleg nytt for dei som forvaltar verdsarven.

– Dette er ei alvorleg utvikling, meiner direktør i Stiftelsen Bryggen, Bernt-Håvard Øyen.

Det er i morgontimane og ettermiddagsrushet belastninga er størst. Bussane og lastebilane skapar vibrasjonar og støv, som ifølge Øyen kan skada den ikoniske husrekkja.

– For Bryggen sin del bør me få redusert trafikken så mykje som råd, seier han.

Kvar femte er buss eller lastebil

Statens vegvesen sine registreringar av den såkalla årsdøgntrafikken (sjå fullstendig oversikt nedst i saka) viser at talet på personbilar over Bryggen har gått ned med ni prosent dei siste ti åra.

Samstundes som talet på bussar og lastebilar har skote i vêret.

VIL HA TUNNEL: Tor Woldseth (Frp) vil henta fram att planane om bymiljøtunnel, for å bli kvitt trafikken over Bryggen. Foto: Anders Ekanger / NRK

I fjor køyrde i snitt over 2000 bussar og lastebilar over Bryggen – kvart einaste døger. Det er ei auke på 878 frå årsdøgntrafikken i 2008.

Dei tunge køyretøya utgjer no så mykje som 22 prosent av den totale trafikken.

– Dei lagar vibrasjonar som fører til setningsskadar og at Bryggen vert skeiv, seier Tor Woldseth (Frp).

Også byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) meiner trafikkutviklinga er eit problem for Unesco-verdsarvstaden.

– Det er viktig at fylkeskommunen og kommunen tek desse tala med seg inn i arbeidet med korleis kollektivtrafikken gjennom sentrum skal gå. Me ynskjer jo at bussane skal vera lett tilgjengelege for folk, men samstundes må trafikken førast gjennom sentrum på ein skånsam måte, seier Tryti.

TUNG TRAFIKK: Ein av fem bilar som passerer Bryggen i Bergen er ein buss eller ein lastebil. Det kan vera farleg for verdsarven i Bergen sentrum. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Inga hjelp i bompengar

I neste veke går bystyret inn for å etablera 13 nye bomstasjonar i Bergen, to av dei i sentrum. Men det vil truleg ha liten effekt.

– Bompengar i sentrum er eit rett tiltak for å få ned personbiltrafikken. Når det gjeld tungtrafikken, så er det ei av utfordringane me må sjå på framover, seier Tryti.

Heller ikkje Woldseth trur bompengane vil bety mykje for trafikken over Bryggen.

Frp-politikaren viser til at dei fleste av dei tunge køyretøya er kollektivbussar, som uansett slepp å betala.

– PROBLEM: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) meiner det er eit problem at tungtrafikken over Bryggen i Bergen aukar. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Hent fram tunnelplanane

Woldseth meiner byrådet bør ta fram igjen planane om ein tunnel for å få trafikken vekk frå sentrumskjernen.

– Skal me ta vare på ein del av dei uteromma i Bergen som er verneverdige, så må ein føra trafikken i fjella bak sentrum, meiner opposisjonspolitikaren.

Men tunnelen er ikkje noko byrådet vil prioritera. Byutviklingsbyråd Tryti seier ho heller vil gå i dialog med fylkeskommunen, og sjå om ein kan få vekk nokre av dei mange busspasseringane som bidreg til å setja verdsarven på Bryggen i fare.

Trafikkutvikling over Bryggen 2008-2017 År Snittpasseringer i døgnet over Bryggen Av disse tungtransport Tungtransport i prosent 2008 10246 1139 11 2009 10160 1215 12 2010 9578 1371 14 2011 9504 1345 14 2012 9939 1446 15 2013 9487 1414 15 2014 9392 1437 15 2015 9321 1472 16 2016 8944 1966 22 2017 9338 2017 22