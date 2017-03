Frykta mann med stige ville inn

Ein bebuar i Bergen sentrum oppdaga til si store overrasking at ein person i stige var i ferd med å klatra opp husveggen. Gjesten på husveggen la på sprang og bebuaren ringte politiet. – Me veit ikkje om dette er ein person som rett og slett var på feil adresse, eller eit forsøk på innbrot. Me har leita etter han i morgontimane, men har ingen spor, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord.