FrP: – Uansvarleg buksepissing

Høgre og FrP meiner fleirtalspartia i fylkesutvalet brukar alt for mykje pengar neste år, medan fylkesrådmannen har åtvara om situasjonen. – Me er svært uroa over at dei aukar låneopptaket. Dei pissar i buksa for å halda varmen, meiner Terje Søviknes (FrP). – Me er ansvarlege og har berre omdisponert midlar, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap).