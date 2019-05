Frp vil ha bussløysing for Åsane

Frp føreslår å greie ut ei bussløysing for Åsane i staden for bybane. Målet er å redusere bompengebelastninga for bilistane. Terje Søviknes fekk ikkje med seg fylkesutvalet på forslaget, men Høgre sa at dei vil vurdere alternative løysingar til Åsane.