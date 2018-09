Hordfast, den planlagte 35-milliardersforbindelsen mellom Stord og Os, er en sentral del av Norges dyreste samferdselsprosjekt: Fergefri E39 på Vestlandet.

Broen ligger inne i siste periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. Selskapet Hordfast AS, som jobber for realisering på vegne av næringslivet, har foreslått å kreve inn bompenger på fergestrekningene i området i tre år på forhånd.

Det vil generere 150 millioner kroner til Hordfast-planleggingen.

– Mye av begrunnelsen for å søke om forhåndsbompenger, er å skaffe prosjektet ytterligere legitimitet hos sentrale myndigheter, sier Hordfast AS-leder Øyvind Halleraker.

– Det er et kostbart prosjekt å planlegge, og vi ønsker å bidra med alt vi kan, for at planleggingen ikke skal stoppe opp, sier Halleraker generelt om viktigheten av forhåndsbompenger.

NY BRO: De siste tegningene av Hordfast-prosjektet fra Statens vegvesen. Foto: Illustrasjon: Baezeni / Statens vegvesen

Snudde da Søviknes kom tilbake

For at forhåndsbompengene skal bli vedtatt på Stortinget, må berørte kommuner og fylkeskommuner være med på laget.

Hordaland Frp har overfor BT tidligere uttrykt forståelse for at bompengene er nødvendige, og det samme har Marie Bruarøy (H), som har fungert som ordfører i Os mens Terje Søviknes har vært statsråd.

Os Frp sikret dessuten så sent som i formannskapet 11. september flertall for forhåndsbompengene sammen med Høyre.

Men en uke etter at Søviknes returnerte til ordførerjobben, snus saken nå på hodet.

– Frp har besluttet å gå imot forhåndsinnkreving av bompenger på Hordfast, avslører Terje Søviknes overfor NRK.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene. Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner. Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket. Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os. Det er ikke kjent om delprosjektet våren 2017 kommer med i revidert Nasjonal Transportplan 2018-2029. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Stjorfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

– Bompengene har ikke betydning

Når Søviknes i ettermiddag formelt overtar ordførerklubben i Os, er forhåndsbompengene en av de første sakene på plakaten i kommunestyret.

Med Frps snuoperasjon blir det nå flertall imot.

Søviknes avviser at han gambler med Hordfast-fremdriften. Han mener at inntektene fra forhåndsbompengene ville utgjort lite i den store sammenhengen.

– Prosjektet vil ikke bli påvirket av forhåndsbompenger eller ei. Hordfast er forankret i NTP, og statlige veimyndigheter har allerede brukt vel en milliard kroner på å utrede og planlegge dette. Prosjektet har høy prioritet fra statlige myndigheter sin side og vil bli realisert, sier Søviknes.

Han sier han ikke har vært i kontakt med hverken Frp sentralt eller Samferdselsdepartementet om saken. Men at Os Frp, med Søviknes tilbake, har «hørt ulike parter» etter å ha hatt den oppe på gruppemøtet i forrige uke.

– Vår vurdering nå er at forhåndsbompenger ikke vil ha noen betydning for fremdriften. Og da ser vi ikke noe grunnlag for å si ja, sier comeback-ordføreren.

IKKE EKSTRAREGNING: Fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg får trolig ikke prispåslag likevel. Frp i Os sa ja i formannskapet, fordi partiprogrammet åpner for å si ja til bompenger i fergeavløsningsprosjekter som Hordfast, ifølge Terje Søviknes. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Overstyrer ikke de andre

Om Frps stemmegivning i formannskapet sier Søviknes at partiprogrammet åpner for å si ja til bompenger i fergeavløsningsprosjekter, som Hordfast er.

Han sier snuoperasjonen ikke handler om at han vil markere sin retur som ordfører, og at han ikke har overkjørt partikollegaene.

– Nei, dette er en diskusjon vi har hatt i gruppemøtet. Det er ikke slik at jeg tar beslutninger og overstyrer de andre, sier han.

Søviknes føler seg sikker på at dagens nei til forhåndsbompenger fra Os er ensbetydende med at det ikke blir noe av.

– Regjeringen er veldig tydelig på at lokal støtte er en forutsetning for å gå til Stortinget med en sak om bompenger. Det vil ikke bli bompenger før en er klar til fysisk oppstart av arbeidet, sier Søviknes.