Frp-nestleiar ekskludert

Nestleiar i Bergen Frp, Arne Gabrielsen, er ekskludert frå partiet. Det melder Klassekampen. Grunnen er at Gabrielsen for 12 år sidan fekk ein dom for vald og truslar. Ekskluderinga skjedde i mai, men er ikkje gjort kjent før no.