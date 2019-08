Frp-lederen åpner valgkampen i bompengeskvis

Bompengesaken har blitt en hodepine for Fremskrittspartiet, som så langt ikke har fått noen gjennomslag i forhandlingene med de andre regjeringspartiene.

I juli gikk flere sentrale Frp-ere ut med en forventning om at partilederen skal komme med gode bompengenyheter i august. Trusselen om å gå ut av regjeringen er fortsatt høyst reell.

Fram til nå har ikke Jensen kommet med en avklaring i det vanskelige spørsmålet. Derfor er det knyttet stor spenning til hva hun kommer til å si under partiets valgkampåpning i ettermiddag.

Åpner i Frp-bastion

Fremskrittspartiet har valgt å legge valgkampåpningen til Os, kommunen som i årevis har vært et utstillingsvindu for partiet.

Frp-nestleder Terje Søviknes har vært ordfører i kommunen siden 1999, og partiet hans fikk en oppslutning på 39,5 prosent ved forrige kommunevalg.



– Søviknes har fortsatt en god standing i mange osingers øyne. Frp ønsker å få en god inngang på valgkampen, sier valgekspert Svein Tore Marthinsen.

PÅ HJEMMEBANE: Ordfører Terje Søviknes deltar under Frps valgkampåpning i Os. Foto: Bergit Sønsteby Svendseid / NRK

Sliter, men ikke på Vestlandet

Frp får bare 6,7 prosent oppslutning på Norfaktas nye kommunevalgmåling gjort for Nationen og Klassekampen publisert 10. august. At Frp starter valgkampen i Os er neppe tilfeldig, mener Marthinsen.

– Frp sliter nasjonalt, men gjør det bedre på Vestlandet enn i mange andre regioner. At de starter i sin beste landsdel, er nok et strategisk valg fra deres side

VALGANALYTIKER: – Regjeringspartiene sliter på målingene nasjonalt, men gjør det bedre på Vestlandet. Det henger sammen med ulike forhold, både historisk og tilknytningen til arbeidslivet, sier valgekspert Svein Tore Marthinsen. Foto: Privat

Tøff konkurranse fra FNB

Samtidig kan Folkeaksjonen Nei til mer bompenger bli en joker i flere av landets største byer. Bompengepartiet FNB får 3,4 prosent oppslutning i målingen gjort for de to avisene. Partiet har mistet over halvparten av oppslutningen sammenlignet med julimålingen.



– Bompengepartiet er åpenbart en veldig tøff konkurrent for Frp. Hvordan Frp klarer å håndtere bompengesaken og hvordan dette utvikler seg, blir avgjørende for i hvilken grad Frp klarer å komme i mål med et anstendig valgresultat, sier Marthinsen.